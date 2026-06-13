A Justiça determinou a suspensão temporária de parte das intervenções previstas no projeto de requalificação do entorno da Rua do Porto, em Piracicaba.

A decisão atinge exclusivamente atividades com potencial impacto direto sobre o solo e a vegetação, enquanto outras etapas do empreendimento poderão seguir normalmente.

A Prefeitura de Piracicaba informou que já foi oficialmente notificada e que irá analisar o conteúdo da decisão para apresentar os esclarecimentos necessários dentro do prazo estabelecido. O município também ressaltou que os serviços não contemplados pela medida judicial continuarão sendo executados.

O que foi suspenso pela decisão