Um caminhão de pequeno porte foi completamente consumido pelas chamas na rodovia Elísio de Paula Teixeira, na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, causando momentos de tensão e mobilizando equipes de emergência na região.
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De acordo com informações preliminares, o motorista e o ajudante perceberam o início do incêndio e conseguiram abandonar o veículo a tempo, evitando uma possível tragédia. Em poucos minutos, o fogo se alastrou e tomou conta de toda a estrutura do caminhão, gerando uma intensa coluna de fumaça visível à distância e assustando motoristas que trafegavam pela via.
Equipes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no local para conter as chamas e garantir a segurança dos demais condutores, já que o incidente impacta diretamente o tráfego na rodovia.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. Não há registro de feridos.