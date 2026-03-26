27 de março de 2026
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QUEIMOU TUDO

VÍDEO: Caminhão é destruído por incêndio na Serra de São Pedro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Dani Acorda Piracicaba
O caminhão ficou totalmente destruído pelo fogo.
O caminhão ficou totalmente destruído pelo fogo.

  Um caminhão de pequeno porte foi completamente consumido pelas chamas na rodovia Elísio de Paula Teixeira, na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, causando momentos de tensão e mobilizando equipes de emergência na região.

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De acordo com informações preliminares, o motorista e o ajudante perceberam o início do incêndio e conseguiram abandonar o veículo a tempo, evitando uma possível tragédia. Em poucos minutos, o fogo se alastrou e tomou conta de toda a estrutura do caminhão, gerando uma intensa coluna de fumaça visível à distância e assustando motoristas que trafegavam pela via.

Equipes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no local para conter as chamas e garantir a segurança dos demais condutores, já que o incidente impacta diretamente o tráfego na rodovia.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. Não há registro de feridos.

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