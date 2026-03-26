Um caminhão de pequeno porte foi completamente consumido pelas chamas na rodovia Elísio de Paula Teixeira, na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, causando momentos de tensão e mobilizando equipes de emergência na região.

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De acordo com informações preliminares, o motorista e o ajudante perceberam o início do incêndio e conseguiram abandonar o veículo a tempo, evitando uma possível tragédia. Em poucos minutos, o fogo se alastrou e tomou conta de toda a estrutura do caminhão, gerando uma intensa coluna de fumaça visível à distância e assustando motoristas que trafegavam pela via.