Foi identificado como João Fabiano Marques, de 42 anos, o homem encontrado morto na madrugada de quinta-feira (11) na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.
A confirmação da identidade chocou familiares, que foram obrigados a se despedir precocemente de um ente querido em meio a muitas perguntas sem resposta.
João foi localizado caído na via pública, próximo a uma padaria. A Polícia Militar foi acionada após a informação de um possível acidente de trânsito, mas ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida.
Uma equipe do Samu esteve na ocorrência e confirmou o óbito. O caso chamou a atenção das autoridades porque nenhum veículo foi encontrado nas proximidades e não havia testemunhas que pudessem esclarecer o que aconteceu.
A Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local e trabalham para determinar a causa da morte. Entre as hipóteses investigadas está a possibilidade de atropelamento, mas outras circunstâncias não são descartadas.
Enquanto a investigação prossegue, amigos e familiares lamentam a perda de João Fabiano Marques e aguardam que o trabalho policial esclareça o que realmente aconteceu naquela madrugada.