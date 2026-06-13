14 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Identificado homem encontrado morto na avenida Rio das Pedras

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A polícia investiga a causa da morte do homem, na avenida.
A polícia investiga a causa da morte do homem, na avenida.

  Foi identificado como João Fabiano Marques, de 42 anos, o homem encontrado morto na madrugada de quinta-feira (11) na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.

  A confirmação da identidade chocou familiares, que foram obrigados a se despedir precocemente de um ente querido em meio a muitas perguntas sem resposta.

João foi localizado caído na via pública, próximo a uma padaria. A Polícia Militar foi acionada após a informação de um possível acidente de trânsito, mas ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida.

Uma equipe do Samu esteve na ocorrência e confirmou o óbito. O caso chamou a atenção das autoridades porque nenhum veículo foi encontrado nas proximidades e não havia testemunhas que pudessem esclarecer o que aconteceu.

A Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local e trabalham para determinar a causa da morte. Entre as hipóteses investigadas está a possibilidade de atropelamento, mas outras circunstâncias não são descartadas.

Enquanto a investigação prossegue, amigos e familiares lamentam a perda de João Fabiano Marques e aguardam que o trabalho policial esclareça o que realmente aconteceu naquela madrugada.

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