Foi identificado como João Fabiano Marques, de 42 anos, o homem encontrado morto na madrugada de quinta-feira (11) na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.

A confirmação da identidade chocou familiares, que foram obrigados a se despedir precocemente de um ente querido em meio a muitas perguntas sem resposta.

João foi localizado caído na via pública, próximo a uma padaria. A Polícia Militar foi acionada após a informação de um possível acidente de trânsito, mas ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida.