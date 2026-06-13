Foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 24 anos, a jovem que perdeu a vida na manhã deste sábado (13), durante uma atividade de rope jump na conhecida Ponte do Esqueleto, em Limeira, na região de Piracicaba.
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O que era para ser um momento de diversão e adrenalina, terminou em uma tragédia que abalou Limeira e toda a região de Piracicaba.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os últimos instantes antes do acidente. Maria Eduarda aparece se preparando para o salto e, segundos depois, acontece o desastre. As primeiras informações apontam que o equipamento de segurança não estaria devidamente conectado, fazendo com que a jovem despencasse em queda livre e atingisse o solo violentamente.
Equipes do SAMU foram acionadas imediatamente, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos, e teve a morte constatada ainda no local.
A tragédia gerou forte comoção nas redes sociais. Internautas lamentam a morte precoce da jovem e cobram respostas sobre as circunstâncias do acidente. Familiares e amigos também manifestaram pesar diante da perda repentina.
Segundo informações apuradas, os responsáveis pela atividade teriam deixado o local após o ocorrido. A Polícia Militar realizou buscas e conseguiu localizá-los pouco tempo depois.
O caso será investigado pelas autoridades, que irão apurar se houve falha humana, negligência ou descumprimento dos protocolos de segurança. A morte de Maria Eduarda acende um alerta sobre os riscos das atividades radicais e a necessidade de fiscalização rigorosa para evitar novas tragédias.