O que era para ser um momento de diversão e adrenalina, terminou em uma tragédia que abalou Limeira e toda a região de Piracicaba.

Foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 24 anos, a jovem que perdeu a vida na manhã deste sábado (13), durante uma atividade de rope jump na conhecida Ponte do Esqueleto, em Limeira, na região de Piracicaba.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os últimos instantes antes do acidente. Maria Eduarda aparece se preparando para o salto e, segundos depois, acontece o desastre. As primeiras informações apontam que o equipamento de segurança não estaria devidamente conectado, fazendo com que a jovem despencasse em queda livre e atingisse o solo violentamente.

Equipes do SAMU foram acionadas imediatamente, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos, e teve a morte constatada ainda no local.

A tragédia gerou forte comoção nas redes sociais. Internautas lamentam a morte precoce da jovem e cobram respostas sobre as circunstâncias do acidente. Familiares e amigos também manifestaram pesar diante da perda repentina.