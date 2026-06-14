Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu neste sábado (13) na Ponte do Esqueleto e deixou um rastro de medo nas redes sociais. A garota de Jandira viajou até Limeira, na região de Piracicaba, para fazer rope jump, mas o coração dela já dizia que o risco era grande.

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Minutos antes de se jogar, ela escancarou o pavor no Instagram: “Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?”. Estava com medo. Postou vídeo com a mão tremendo, foto com sorriso forçado.Quem viu na hora já comentou: "Amiga, não faz isso!".