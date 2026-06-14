14 de junho de 2026
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TINHA RECEIO

Jovem postou que ia saltar e morreu em seguida. Enterro foi hoje

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Maria Eduarda demonstrou receio de saltar da ponte, nas redes sociais.
Maria Eduarda demonstrou receio de saltar da ponte, nas redes sociais.

  Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu neste sábado (13) na Ponte do Esqueleto e deixou um rastro de medo nas redes sociais. A garota de Jandira viajou até Limeira, na região de Piracicaba, para fazer rope jump, mas o coração dela já dizia que o risco era grande.

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Minutos antes de se jogar, ela escancarou o pavor no Instagram: “Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?”. Estava com medo. Postou vídeo com a mão tremendo, foto com sorriso forçado.Quem viu na hora já comentou: "Amiga, não faz isso!".

Mas ela foi, olhou para o abismo da Ponte do Esqueleto e foi arremessada para a armadilha mortal, após os responsáveis se esqueceram de conectar a corda de segurança.

 Como é normal em em esportes radicais de altura, Maria Eduarda demonstrou receio desde que chegou no local, mas acabaram convencendo", conforme relatos. A pressão para pular foi a sentença de morte.

Despedida com revolta.

A despedida começou às 7h deste domingo (14) no Velório Municipal de Jandira, em clima de dor e revolta. O enterro acontece ainda hoje no Cemitério Municipal. Nas redes sociais, a comoção é geral.

A polícia investiga os detalhes.

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