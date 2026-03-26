Diante da repercussão, entidades de saúde reforçam: não há aumento de casos no país, e a condição segue sendo considerada rara.

Conteúdos que circulam nas redes sociais têm levantado preocupação entre especialistas ao sugerirem uma suposta “epidemia de micropênis” no Brasil. As publicações incentivam pais a medirem o órgão genital de crianças em casa e até considerarem intervenções hormonais — práticas que não têm respaldo médico.

Quatro instituições nacionais divulgaram um alerta conjunto contra a disseminação de informações falsas: a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica (Cipe).

Segundo as entidades, a falsa percepção de aumento nos diagnósticos está ligada à desinformação e ao estímulo indevido ao consumo de terapias hormonais sem orientação médica.

Em entrevista, uma especialista explicou que não há evidência científica que sustente o crescimento de casos. De acordo com ela, estudos recentes mostram estabilidade nas medidas ao longo das últimas décadas.