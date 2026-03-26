Vídeos virais espalham desinformação.
Conteúdos que circulam nas redes sociais têm levantado preocupação entre especialistas ao sugerirem uma suposta “epidemia de micropênis” no Brasil. As publicações incentivam pais a medirem o órgão genital de crianças em casa e até considerarem intervenções hormonais — práticas que não têm respaldo médico.
Diante da repercussão, entidades de saúde reforçam: não há aumento de casos no país, e a condição segue sendo considerada rara.
Sociedades médicas contestam boatos
Quatro instituições nacionais divulgaram um alerta conjunto contra a disseminação de informações falsas: a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica (Cipe).
Segundo as entidades, a falsa percepção de aumento nos diagnósticos está ligada à desinformação e ao estímulo indevido ao consumo de terapias hormonais sem orientação médica.
Em entrevista, uma especialista explicou que não há evidência científica que sustente o crescimento de casos. De acordo com ela, estudos recentes mostram estabilidade nas medidas ao longo das últimas décadas.
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Estudo reforça ausência de “epidemia”
Dados apresentados em 2025 durante o Congresso Brasileiro de Urologia ajudam a esclarecer o cenário. A pesquisa avaliou 99 crianças e não identificou nenhum caso de micropênis.
Apesar disso, quase um quarto dos responsáveis acreditava que o tamanho do órgão dos filhos estava abaixo do normal, mesmo com desenvolvimento adequado confirmado por exame clínico — um indicativo do impacto da percepção equivocada.
Diagnóstico exige avaliação especializada
Especialistas alertam que medir o órgão genital fora do ambiente clínico pode gerar erros significativos. O diagnóstico de micropênis depende de critérios técnicos rigorosos, incluindo análise do histórico de saúde, exame físico detalhado e, quando necessário, investigação hormonal e genética.
A condição é definida quando o tamanho está abaixo de 2,5 desvios-padrão da média para a idade, o que exige conhecimento específico para avaliação correta.
Outro ponto destacado é que muitos casos de preocupação familiar estão relacionados ao chamado “pênis embutido”, quando o órgão fica parcialmente oculto pela gordura na região pubiana, e não a uma alteração real no desenvolvimento.
Uso de hormônios pode trazer riscos
Um dos principais alertas das entidades diz respeito ao uso indiscriminado de hormônios em crianças. Sem acompanhamento médico, esse tipo de intervenção pode causar efeitos graves, como infertilidade, alterações no crescimento e desequilíbrios hormonais permanentes.
Um especialista ouvido pela reportagem ressaltou que qualquer suspeita deve ser avaliada por profissionais qualificados, evitando decisões baseadas em informações de redes sociais.
Desenvolvimento segue padrão natural
O crescimento peniano ocorre em fases específicas da vida, com maior intensidade nos primeiros meses — período conhecido como “minipuberdade” — e nova evolução apenas na adolescência.
Antes dessa fase, a produção de testosterona é baixa, o que torna intervenções precoces ainda mais delicadas e, na maioria dos casos, desnecessárias.
Autoridades devem investigar práticas irregulares
As sociedades médicas informaram que irão acionar órgãos como o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério Público para apurar possíveis irregularidades envolvendo a divulgação de terapias e orientações sem base científica.
A preocupação central é proteger crianças e adolescentes de práticas que possam comprometer sua saúde.