26 de março de 2026
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COLISÃO E MORTE

Identificado jovem motociclista que morreu em Piracicaba

Por Da redação/Pir@1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Souza Silva tinha 24 anos.
Thiago Souza Silva tinha 24 anos.

A vítima do grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (24), na avenida José Micheletti  em Piracicaba, foi identificada como Thiago Souza Silva, de 24 anos. O jovem era morador do Campestre.

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O acidente ocorreu no cruzamento semafórico da avenida José Micheletti com a rua Gomes Carneiro, na região central da cidade.

De acordo com as informações, o motociclista teria avançado o sinal semafórico no momento da travessia, colidindo contra um veículo Jeep que trafegava pela via.

Com a força do impacto, Thiago bateu com violência em uma residência e não resistiu aos ferimentos,  morrendo ainda no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semutran) foram acionadas e prestaram atendimento à ocorrência.

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