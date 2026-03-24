O acidente ocorreu no cruzamento semafórico da avenida José Micheletti com a rua Gomes Carneiro, na região central da cidade.

A vítima do grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (24), na avenida José Micheletti em Piracicaba, foi identificada como Thiago Souza Silva, de 24 anos. O jovem era morador do Campestre.

De acordo com as informações, o motociclista teria avançado o sinal semafórico no momento da travessia, colidindo contra um veículo Jeep que trafegava pela via.

Com a força do impacto, Thiago bateu com violência em uma residência e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semutran) foram acionadas e prestaram atendimento à ocorrência.