27 de março de 2026
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INDIGNAÇÃO

VÍDEO: Adolescente é investigado após jogar gata em rio; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Nas imagens, o adolescente segura o animal e, em seguida, o arremessa no rio
Nas imagens, o adolescente segura o animal e, em seguida, o arremessa no rio

A Polícia Civil apura a conduta de um adolescente suspeito de lançar uma gata em um rio na Rua Música, na região central de São Luiz do Paraitinga (SP). O registro da ocorrência foi feito na quarta-feira (25).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, testemunhas procuraram a delegacia após terem acesso a um vídeo divulgado em rede social. Nas imagens, o adolescente segura o animal e, em seguida, o arremessa no rio.

A responsável pela gata informou que conseguiu encontrá-la algumas horas depois, por volta das 12h30 do mesmo dia. O animal já estava fora da água e não apresentava sinais visíveis de ferimentos.

Saiba mais:

O caso foi registrado como ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos a animais.

Após ser localizada, a gata, chamada Safira, foi encaminhada para atendimento veterinário. O ortopedista veterinário Eric Lobato informou, por meio de rede social, que foram realizados exames laboratoriais e de imagem para verificar possíveis lesões internas.

Segundo o profissional, o animal permanece internado para observação.

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