A Polícia Civil apura a conduta de um adolescente suspeito de lançar uma gata em um rio na Rua Música, na região central de São Luiz do Paraitinga (SP). O registro da ocorrência foi feito na quarta-feira (25).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, testemunhas procuraram a delegacia após terem acesso a um vídeo divulgado em rede social. Nas imagens, o adolescente segura o animal e, em seguida, o arremessa no rio.

A responsável pela gata informou que conseguiu encontrá-la algumas horas depois, por volta das 12h30 do mesmo dia. O animal já estava fora da água e não apresentava sinais visíveis de ferimentos.