A noite desta terça-feira (24) foi de caos na UPA Piracicamirim, em Piracicaba. O que começou como a espera angustiante de um pai pelo atendimento do filho de apenas 2 anos terminou com uma cena chocante: uma médica sendo levada para a delegacia.

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Segundo as informações, a criança, classificada como caso de urgência (pulseira amarela), já aguardava há cerca de uma hora quando a situação saiu do controle. Revoltado com a demora e com a suposta negativa de atendimento, o pai decidiu agir e chamou a polícia. A chegada dos agentes mudou completamente o rumo da história.