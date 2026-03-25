26 de março de 2026
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CASO DE POLÍCIA

Médica de UPA não atende criança e acaba no DP em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Durante da recusa de atendimento ao filho, os pais chamaram a polícia.
Durante da recusa de atendimento ao filho, os pais chamaram a polícia.

  A noite desta terça-feira (24) foi de caos na UPA Piracicamirim, em Piracicaba. O que começou como a espera angustiante de um pai pelo atendimento do filho de apenas 2 anos terminou com uma cena chocante: uma médica sendo levada para a delegacia.

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Segundo as informações, a criança, classificada como caso de urgência (pulseira amarela), já aguardava há cerca de uma hora quando a situação saiu do controle. Revoltado com a demora e com a suposta negativa de atendimento, o pai decidiu agir e chamou a polícia. A chegada dos agentes mudou completamente o rumo da história.

Diante da denúncia, os policiais deram voz de prisão à profissional ainda dentro da unidade. A cena causou impacto imediato: pacientes assustados, funcionários tensos e um clima de completa indignação tomou conta do local. A médica foi retirada sob forte comoção e encaminhada ao Plantão Policial, onde o caso segue sendo investigado.

Agora, a profissional deverá prestar esclarecimentos às autoridades por suspeita de omissão de socorro e possível resistência. Enquanto isso, o pai da criança e seus familiares também foram levados para depor, ajudando a reconstruir cada detalhe do ocorrido.

A Prefeitura informou que o prontuário da criança passará por uma auditoria rigorosa, enquanto a Corregedoria abriu um processo administrativo que pode resultar em punições severas.

O caso segue em andamento e promete novos desdobramentos a qualquer momento.

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