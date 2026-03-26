Uma operação digna de filme de ação terminou com a queda de um esquema criminoso que pode ter colocado milhares de consumidores de cerveja em risco, em Piracicaba.
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Na tarde desta quarta-feira (25), a Polícia Militar se deslocou para um barracão no Bairro Verde e descobriu uma verdadeira indústria do golpe: uma fábrica clandestina de bebidas falsificadas em plena atividade.
Tudo começou com uma denúncia anônima — e o que os policiais encontraram superou qualquer expectativa. Ao perceberem a chegada das viaturas, cinco suspeitos entraram em desespero e protagonizaram uma fuga alucinada pelos telhados de casas vizinhas. A cena chamou a atenção de moradores, mas a tentativa foi em vão: todos acabaram capturados.
Dentro do imóvel, o cenário era chocante. Milhares de garrafas, rótulos falsos, tampas e equipamentos formavam uma linha de produção ilegal que operava em ritmo acelerado.
Mais de 15 mil garrafas prontas para circulação e cerca de 600 engradados. Montanhas de rótulos e tampas falsificadas, além de equipamentos completos de adulteração. Um Fiat Fiorino usado no esquema, celulares e até um gerador de energia.
Segundo os próprios envolvidos, o pagamento era feito por produção — ou seja, quanto mais cerveja adulterada, mais dinheiro no bolso.
A perícia técnica foi acionada imediatamente, e o local foi isolado para investigação detalhada. A suspeita é de que o esquema tenha ramificações e já abastecia diversos pontos da região. Os cinco presos foram levados ao Plantão Policial e agora enfrentam a Justiça.
O caso serve de alerta: bebidas falsificadas não são apenas fraude — são um risco real à saúde, podendo causar intoxicações graves e até consequências fatais.
A polícia segue investigando e não descarta novas prisões nos próximos dias.