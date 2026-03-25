O velório foi marcado por um clima pesado de dor e incredulidade. Pessoas próximas, ainda abaladas, se reuniram para se despedir de Thiago, lembrado como um jovem trabalhador, humilde e muito querido por todos. Abraços apertados, choros silenciosos e olhares perdidos tomaram conta do ambiente durante toda a cerimônia.

Em um cenário de profunda tristeza e comoção, familiares e amigos deram o último adeus ao jovem motociclista Thiago Souza Silva, de 24 anos, nesta quarta-feira (25), no Cemitério Vila Rezende em Piracicaba.

A cada instante, a dificuldade em aceitar a perda ficava evidente. Muitos amigos precisaram ser amparados, enquanto familiares, visivelmente destruídos emocionalmente, se mantinham próximos ao caixão em uma despedida que parecia impossível de ser compreendida.

O sepultamento, realizado no final da tarde, foi acompanhado por muitas pessoas comovidas, Sob aplausos e lágrimas, Thiago foi levado ao seu descanso final, em um momento que arrancou ainda mais emoção de todos os presentes.

A morte precoce do jovem causou forte impacto na comunidade. Nas redes sociais, mensagens de carinho, homenagens e despedidas continuam sendo publicadas, refletindo o quanto ele era querido.