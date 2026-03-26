Na última quarta-feira (25), a Polícia Federal realizou a Operação Fallax na região de Piracicaba, atingindo cidades como Piracicaba, Americana, Limeira e Rio Claro. A ação desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro.

O esquema envolvia empresas fictícias, uso de nomes de “laranjas” e movimentações financeiras ilegais envolvendo o Banco Master e a Caixa Econômica Federal.

O principal suspeito, Thiago Branco de Azevedo, de 41 anos, morador de Americana, segue foragido. Outros seis investigados também não foram localizados, e a esposa dele tem mandado de prisão em aberto.

Empresas fantasmas e atuação regional