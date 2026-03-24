26 de março de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO:Motociclista foi projetado contra parede em acidente fatal

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio/Pira1/JP
Equipes de socorro foram acionadas, mas o jovem não resistiu.
Equipes de socorro foram acionadas, mas o jovem não resistiu.

  Uma cena marcada por desespero e comoção tomou conta da tarde desta terça-feira (24), na avenida José Micheletti, em Piracicaba, no grave acidente de trânsito, que tirou a vida de um jovem motociclista de 25 anos. A colisão foi forte e o impacto registrado por câmeras de segurança do trecho. Em um vídeo registrado por câmera de segurança, é possível ver o momento exato da colisão e a vítima sendo projetada contra a parede de um imóvel.

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As imagens mostram o momento em que o semáforo se abre para veículos que trafegavam pela via que cruza a avenida. Um Jeep avança e, em questão de segundos, acontece a batida violenta com a motocicleta, que seguia pela via principal. O impacto foi tão intenso que o jovem foi lançado contra a parede de um imóvel, caindo desacordado logo em seguida.

O silêncio inicial foi rapidamente substituído por gritos e correria. Motoristas e pedestres que presenciaram a cena correram para ajudar, tentando proteger a vítima e bloquear o trânsito em duas faixas, já que o fluxo de veículos era intenso naquele momento.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e iniciaram manobras de reanimação, seguidas pelo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Apesar de todos os esforços, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A dor tomou conta de quem acompanhava o atendimento. Algumas pessoas não conseguiram conter as lágrimas diante do desfecho trágico.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado à funerária, e um boletim de ocorrência foi registrado. As causas exatas da colisão ainda serão investigadas.

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