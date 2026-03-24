Uma cena marcada por desespero e comoção tomou conta da tarde desta terça-feira (24), na avenida José Micheletti, em Piracicaba, no grave acidente de trânsito, que tirou a vida de um jovem motociclista de 25 anos. A colisão foi forte e o impacto registrado por câmeras de segurança do trecho. Em um vídeo registrado por câmera de segurança, é possível ver o momento exato da colisão e a vítima sendo projetada contra a parede de um imóvel.

LEIA MAIS

As imagens mostram o momento em que o semáforo se abre para veículos que trafegavam pela via que cruza a avenida. Um Jeep avança e, em questão de segundos, acontece a batida violenta com a motocicleta, que seguia pela via principal. O impacto foi tão intenso que o jovem foi lançado contra a parede de um imóvel, caindo desacordado logo em seguida.