A discussão sobre a regulamentação do transporte por aplicativos no Brasil ganhou um novo capítulo. A Associação dos Motoristas Particulares do Interior do Estado de São Paulo (Ampiesp) apresentou uma proposta que estabelece parâmetros mínimos de remuneração para profissionais que atuam em plataformas digitais de mobilidade.

A sugestão foi elaborada no contexto das discussões do Projeto de Lei Complementar nº 152/2025, que trata da regulamentação do trabalho mediado por aplicativos e deve ser analisado pelo Congresso Nacional.

Proposta prevê valor mínimo por corrida

Entre os principais pontos da proposta está a criação de uma tarifa mínima entre R$ 2,00 e R$ 2,50 por quilômetro rodado. Além disso, o documento sugere que cada corrida tenha um valor mínimo de R$ 10.