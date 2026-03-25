A Associação dos motoristas particulares do interior do estado de são Paulo (AMPIESP) declarou apoio ao Projeto de Lei nº 51/2025, que propõe isenção do IPVA para motoristas de aplicativo no estado de São Paulo. A proposta está em análise na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), que é o órgão responsável por criar e votar leis estaduais.

Categoria pressiona por alívio fiscal

Segundo a entidade, o imposto é um dos principais custos enfrentados pelos profissionais que utilizam o carro como ferramenta de trabalho. A cobrança anual impacta diretamente a renda e a viabilidade da atividade, especialmente diante da alta de despesas com combustível e manutenção.

Representantes da categoria afirmam que a medida pode trazer mais equilíbrio financeiro e garantir melhores condições para quem atua no transporte por aplicativo.

O que prevê o projeto