A média histórica para o período de março é de 28°C, o que indica variação acima do padrão esperado para o mês. As condições têm sido observadas desde o início da estação, com predominância de calor ao longo dos dias.

A primeira semana do outono tem registrado altas temperaturas em Piracicaba. Nesta quarta-feira (25), os termômetros devem ultrapassar os 32°C, conforme dados meteorológicos.

Diante do cenário, meteorologistas orientam que a população mantenha a ingestão de líquidos e evite exposição prolongada ao sol. Também é recomendado atenção a sinais de desconforto causados pelo calor.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para chuvas intensas em áreas do interior do estado de São Paulo. O aviso é válido para esta quarta-feira e indica a possibilidade de chuvas fortes com volume elevado, acompanhadas de rajadas de vento.

De acordo com o órgão, o volume de chuva pode provocar acúmulo de água em vias urbanas, além de interferências no trânsito e em serviços essenciais. A orientação é que moradores de áreas suscetíveis a alagamentos acompanhem atualizações dos órgãos oficiais.