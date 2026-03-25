A Prefeitura de Piracicaba intensificou as negociações com a Universidade de São Paulo para regularizar áreas estratégicas que podem viabilizar a ampliação da pista do Aeroporto Municipal Comendador Pedro Morganti. A iniciativa tem como foco fortalecer a aviação executiva e impulsionar novos investimentos na cidade.
Ampliação do aeroporto entra no radar
Entre os principais pontos debatidos está a liberação de terrenos utilizados em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A ampliação da pista é considerada estratégica para aumentar a capacidade operacional do aeroporto e atrair voos corporativos, ampliando a competitividade regional.
Articulação institucional ganha força
As tratativas avançaram após reunião realizada na Reitoria da USP, em São Paulo, com a presença do prefeito Helinho Zanatta, da secretária Thaís Fornicola, do deputado Alex Madureira, do reitor Aluísio Augusto Cotrim Segurado e da vice-reitora Liedi Légi Bariani Bernucci.
O encontro marcou um novo estágio nas negociações, agora com participação direta da administração central da universidade, o que deve acelerar a regularização das áreas.
Nos bastidores, a articulação já vinha sendo construída entre equipes técnicas da prefeitura, da ESALQ, sob coordenação da professora Thaís Vieira, e da Prefeitura do campus Luiz de Queiroz, liderada pelo professor Luciano Mendes. Com o avanço institucional, a expectativa é destravar projetos considerados prioritários para o crescimento urbano e econômico.
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Impacto econômico e novos investimentos
A ampliação do aeroporto é vista como peça-chave para atrair empresas, facilitar a logística de negócios e gerar empregos. Especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que melhorias na infraestrutura aeroportuária tendem a posicionar Piracicaba como polo estratégico para investimentos no interior paulista.
Segundo fontes ligadas ao setor, a integração entre universidade e poder público pode acelerar projetos estruturais e abrir espaço para novas oportunidades econômicas na região.
Parceria estratégica com a USP
A aproximação entre a prefeitura e a USP é considerada decisiva para viabilizar soluções de longo prazo. A cooperação institucional deve garantir segurança jurídica às áreas envolvidas e permitir a execução de obras que estavam travadas por questões administrativas.
A expectativa é que, com o avanço das negociações, Piracicaba consolide projetos capazes de ampliar sua relevância econômica e fortalecer sua posição no cenário regional.