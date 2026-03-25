A Prefeitura de Piracicaba intensificou as negociações com a Universidade de São Paulo para regularizar áreas estratégicas que podem viabilizar a ampliação da pista do Aeroporto Municipal Comendador Pedro Morganti. A iniciativa tem como foco fortalecer a aviação executiva e impulsionar novos investimentos na cidade.

Ampliação do aeroporto entra no radar

Entre os principais pontos debatidos está a liberação de terrenos utilizados em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A ampliação da pista é considerada estratégica para aumentar a capacidade operacional do aeroporto e atrair voos corporativos, ampliando a competitividade regional.

Articulação institucional ganha força

As tratativas avançaram após reunião realizada na Reitoria da USP, em São Paulo, com a presença do prefeito Helinho Zanatta, da secretária Thaís Fornicola, do deputado Alex Madureira, do reitor Aluísio Augusto Cotrim Segurado e da vice-reitora Liedi Légi Bariani Bernucci.