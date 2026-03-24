Já estão abertas as inscrições gratuitas para o EsalqShow 2026, iniciativa que convida o público a conhecer de perto o universo acadêmico e científico. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de maio, no campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba, com programação voltada a estudantes, famílias e visitantes em geral.

Organizado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidade da Universidade de São Paulo, o EsalqShow integra as comemorações pelos 125 anos da instituição e reforça a proposta de aproximar a universidade da sociedade.

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