Já estão abertas as inscrições gratuitas para o EsalqShow 2026, iniciativa que convida o público a conhecer de perto o universo acadêmico e científico. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de maio, no campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba, com programação voltada a estudantes, famílias e visitantes em geral.
Organizado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidade da Universidade de São Paulo, o EsalqShow integra as comemorações pelos 125 anos da instituição e reforça a proposta de aproximar a universidade da sociedade.
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Como se inscrever
A participação é aberta a todos, mediante cadastro prévio no site oficial do evento. O processo é simples e rápido, exigindo apenas o preenchimento de informações básicas. A inscrição antecipada é recomendada para garantir melhor organização e acesso às atividades.
Programação interativa
Durante os dois dias, o público terá acesso a uma série de atividades que mostram, na prática, o trabalho desenvolvido na universidade. Estão previstas exposições científicas, experiências interativas, visitas guiadas e apresentações conduzidas por estudantes, pesquisadores e equipes técnicas.
Entre os destaques, estão projetos como Insetos na Esalq, Bio na Rua, Casa do Produtor Rural e Alimentos na Esalq, que abordam temas ligados à sustentabilidade, produção de alimentos e inovação.
Conexão com o futuro
Além das experiências, o evento contará com feira de cursos de graduação e iniciativas que ajudam a apresentar possibilidades de carreira nas áreas de Ciências Agrárias, Ambientais, Biológicas e Sociais Aplicadas.
Com proposta acessível e educativa, o EsalqShow busca despertar o interesse pelo conhecimento científico e ampliar o contato da população com a vida universitária.