Piracicaba está com 100 vagas abertas para a função de cuidador de crianças com deficiência que irão atuar em escolas municipais de educação infantil e do ensino fundamental I. As oportunidades são para jornada de meio período e destinadas a moradores do município.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na área. O salário será informado durante a etapa de entrevista com a empresa responsável pela contratação.

Jornada de meio período nas escolas

A carga horária será de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Os candidatos poderão escolher entre dois horários de trabalho: das 7h às 13h ou das 11h30 às 17h30.