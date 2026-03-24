Piracicaba está com 100 vagas abertas para a função de cuidador de crianças com deficiência que irão atuar em escolas municipais de educação infantil e do ensino fundamental I. As oportunidades são para jornada de meio período e destinadas a moradores do município.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na área. O salário será informado durante a etapa de entrevista com a empresa responsável pela contratação.
Jornada de meio período nas escolas
A carga horária será de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Os candidatos poderão escolher entre dois horários de trabalho: das 7h às 13h ou das 11h30 às 17h30.
Entre as funções do cargo estão o acompanhamento das crianças com deficiência durante as atividades escolares, auxílio nas necessidades do dia a dia e apoio à equipe pedagógica, contribuindo para o desenvolvimento e inclusão dos alunos no ambiente escolar.
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Como se candidatar às vagas
As vagas serão destinadas a uma empresa parceira da Prefeitura e ficarão disponíveis até o preenchimento total das oportunidades ou até o dia 31 de março de 2026, às 15h. O prazo pode ser encerrado antes, caso a procura seja grande.
Os interessados devem se candidatar pelo Painel de Vagas no site da Prefeitura. É importante manter os dados atualizados e verificar todos os requisitos antes de realizar a candidatura.
A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda atende no Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. O telefone para informações é (19) 3437-2222.