A legislação determina que os estabelecimentos criem espaços exclusivos para esse tipo de atividade. Esses ambientes devem ser separados do restante da loja e obedecer às exigências sanitárias e técnicas previstas para drogarias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou uma lei que autoriza a presença de farmácias dentro de supermercados. A norma estabelece que a venda de medicamentos nesses locais só pode ocorrer em áreas específicas, organizadas conforme regras aplicáveis ao setor farmacêutico.

Os medicamentos não podem ser expostos ou comercializados nas prateleiras comuns do supermercado, junto a outros produtos. A comercialização fica restrita à área destinada à farmácia.

A presença de um farmacêutico continua obrigatória durante todo o horário de funcionamento. Cabe a esse profissional prestar orientações ao público e assegurar o controle na entrega dos medicamentos.

A venda de itens sujeitos a controle especial está prevista na lei. Nesses casos, é necessário apresentar receita médica, que deve ser retida conforme as normas. A liberação do produto ocorre após o pagamento, com procedimentos definidos para situações em que o caixa esteja fora da área da farmácia.