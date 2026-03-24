26 de março de 2026
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A CEIA VAI FICAR BOA

Páscoa chegando: vai ter peixes frescos no Varejão

Por Gabrielalima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Com a chegada da Semana Santa, o Varejão Especial de Pescados de Piracicaba se prepara para movimentar a cidade. Em 2026, o evento completa 30 anos, reforçando sua tradição como ponto de referência para moradores que buscam peixes frescos e produtos típicos da Páscoa.

Horários especiais para a Semana Santa

O Varejão funcionará nos dias 1º e 2 de abril, quarta e quinta-feira, das 14h às 19h. Na Sexta-Feira Santa, 3 de abril, o atendimento será das 7h às 12h. No sábado, 4 de abril, o local retoma o horário habitual, das 5h às 12h. O endereço é rua Santa Cruz, 1.260, ao lado do Terminal Central de Integração (TCI).

Peixes frescos para a ceia

A Secretaria de Agricultura projeta um aumento de 3% a 5% nas vendas em relação a 2025, quando aproximadamente oito toneladas de pescados foram comercializadas. Entre os destaques estão peixes de água doce e salgada congelados, como tilápia, pacu, cascudo, corvinas e curimbatá, além de variedades nobres como pintado, filhote e bacalhau fresco, itens essenciais para a ceia de Páscoa das famílias piracicabanas.

Variedade de produtos

Além dos pescados, o Varejão oferece frutas nacionais e importadas, verduras, legumes, cereais, ovos, frios, laticínios, aves, pães e doces. A tradicional praça de alimentação também estará disponível, com pastel, milho verde e caldo de cana, garantindo opções para toda a família.

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Tradição e conveniência

Ao completar 30 anos, o Varejão Especial de Pescados reafirma seu papel na Semana Santa, unindo frescor, variedade e praticidade para quem deseja preparar a Páscoa com produtos de qualidade.

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