Uma pesquisa conduzida pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (Cena-USP) identificou a presença de antibióticos em diferentes partes do ecossistema do rio Piracicaba, incluindo água, sedimentos e peixes. O estudo, divulgado na revista Environmental Sciences Europe, também investigou o uso da planta aquática Salvinia auriculata como alternativa natural para reduzir os impactos dessa contaminação.

A investigação foi coordenada pela pesquisadora Patrícia Alexandre Evangelista, com financiamento da Fapesp, e reuniu diferentes abordagens científicas, como análises ambientais, avaliação de acúmulo em organismos aquáticos, testes genéticos e experimentos com fitorremediação. O objetivo foi entender não apenas a presença dessas substâncias, mas também seus efeitos e possíveis formas de controle.

As amostras foram coletadas na região da barragem de Santa Maria da Serra, próxima ao reservatório de Barra Bonita, área que recebe influência de esgoto tratado, atividades domésticas, produção aquícola, criação de animais e escoamento agrícola. Ao todo, foram analisados 12 tipos de antibióticos comuns no uso humano e veterinário.