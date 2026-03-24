A população de Piracicaba terá transporte público gratuito para assistir ao espetáculo Paixão de Cristo, realizado no Engenho Central. A Prefeitura vai disponibilizar uma linha especial de ônibus entre os dias 1º e 5 de abril para facilitar o acesso ao evento.
A linha especial fará o trajeto entre o Terminal Central de Integração, localizado na região central da cidade e principal ponto de integração do transporte público municipal, e a Passarela Pênsil, que dá acesso ao Engenho Central, onde acontece a encenação.
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Linha especial para a Paixão de Cristo
A linha 001 – Especial Paixão de Cristo terá viagens gratuitas durante todos os dias do espetáculo. Os ônibus sairão da plataforma B1 do Terminal Central de Integração com destino à Passarela Pênsil, facilitando o deslocamento do público até o local do evento.
A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso da população ao espetáculo, além de auxiliar no transporte das equipes envolvidas na produção.
Espetáculo Paixão de Cristo em Piracicaba
A encenação será realizada entre os dias 1º e 5 de abril, sempre às 20h. Na Sexta-feira Santa haverá ainda uma sessão extra às 17h.
Nesta edição, o espetáculo contará com cerca de 240 atores e aproximadamente 150 pessoas nos bastidores. O evento é considerado uma das apresentações culturais mais tradicionais de Piracicaba e costuma atrair grande público todos os anos.
Horários do ônibus gratuito
A linha gratuita do transporte público coletivo terá saída da plataforma B1 do Terminal Central de Integração, conforme os horários abaixo:
Quarta e quinta-feira (01 e 02/04)
Saída do TCI (sentido Passarela Pênsil):
18h, 18h25, 18h50, 19h15, 19h40, 20h05, 20h30, 20h55, 21h20, 21h45, 22h30, 22h55, 23h20, 23h45.
Saída da Passarela Pênsil (sentido TCI):
18h, 18h35, 19h, 19h25, 19h50, 20h15, 20h40, 21h05, 21h30, 22h15, 22h40, 23h05, 23h30, 23h55.
Sexta-feira (03/04)
Saída do TCI (sentido Passarela Pênsil):
15h05, 15h30, 15h55, 16h20, 16h45, 17h10, 17h35, 18h00, 18h25, 18h50, 19h25, 19h45, 20h10, 20h35, 21h00, 21h25, 21h50, 22h30, 22h55, 23h20, 23h45.
Saída da Passarela Pênsil (sentido TCI):
15h15, 15h40, 16h05, 16h30, 16h55, 17h20, 17h45, 18h10, 18h35, 19h15, 19h35, 19h55, 20h20, 20h45, 21h10, 21h35, 22h15, 22h40, 23h05, 23h30, 23h55.
Sábado (04/04)
Saída do TCI (sentido Passarela Pênsil):
18h, 18h25, 18h50, 19h15, 19h40, 20h05, 20h30, 20h55, 21h20, 21h45, 22h30, 22h55, 23h20, 23h45.
Saída da Passarela Pênsil (sentido TCI):
18h10, 18h35, 19h00, 19h25, 19h50, 20h15, 20h40, 21h05, 21h30, 22h15, 22h40, 23h05, 23h30, 23h55.
Domingo (05/04)
Saída do TCI (sentido Passarela Pênsil):
18h, 18h25, 18h50, 19h15, 19h40, 20h05, 20h30, 20h55, 21h20, 21h45, 22h30, 22h55, 23h20, 23h45.
Saída da Passarela Pênsil (sentido TCI):
18h10, 18h35, 19h00, 19h25, 19h50, 20h15, 20h40, 21h05, 21h30, 22h15, 22h40, 23h05, 23h30, 23h55.