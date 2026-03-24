A população de Piracicaba terá transporte público gratuito para assistir ao espetáculo Paixão de Cristo, realizado no Engenho Central. A Prefeitura vai disponibilizar uma linha especial de ônibus entre os dias 1º e 5 de abril para facilitar o acesso ao evento.

A linha especial fará o trajeto entre o Terminal Central de Integração, localizado na região central da cidade e principal ponto de integração do transporte público municipal, e a Passarela Pênsil, que dá acesso ao Engenho Central, onde acontece a encenação.