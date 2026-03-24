26 de março de 2026
POLÍCIA

Na região de Piracicaba, mãe é presa após abandono de três filhos

Por Redação/JP1 |
Uma mulher foi presa na manhã do último domingo (15), suspeita de abandonar os três filhos e mantê-los em condições insalubres em uma residência no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste (SP). As crianças, de 12, 8 e 7 anos, foram resgatadas e encaminhadas para um abrigo pelo Conselho Tutelar.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a ocorrência teve início após uma vizinha acionar as autoridades por volta das 6h30. Ela relatou que, durante a madrugada, por volta das 3h, dois meninos estavam sozinhos na rua procurando pela mãe. Ao levá-los de volta para casa, a vizinha encontrou outra criança dormindo no chão, ao lado de um cachorro.

Ainda segundo a corporação, o imóvel apresentava condições precárias de higiene, com grande acúmulo de lixo, materiais recicláveis espalhados e forte mau cheiro. Também foi identificada uma ligação clandestina de água, e o setor responsável foi acionado para as providências cabíveis.

A mulher foi localizada e encaminhada à Cadeia Pública de Monte Mor (SP). Ela deve responder pelos crimes de abandono de incapaz, maus-tratos e furto, devido à ligação irregular de água.

