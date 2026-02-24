Realizado pelo Grupo Guarantã, o espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba retorna em 2026 com temporada confirmada de 1º a 5 de abril, de quarta a domingo, sempre às 20h, no Parque Engenho Central. O público também contará com sessão extra no dia 3 de abril (sexta-feira), às 17h.

Encenada há mais de três décadas às margens do Rio Piracicaba, a montagem chega ao seu 36º ano consolidada como uma das maiores produções culturais e religiosas da região. O espetáculo retrata a trajetória de Jesus Cristo e culmina na Ressurreição, tema central celebrado no período da Páscoa, proporcionando ao público uma experiência emocionante e reflexiva.