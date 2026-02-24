Realizado pelo Grupo Guarantã, o espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba retorna em 2026 com temporada confirmada de 1º a 5 de abril, de quarta a domingo, sempre às 20h, no Parque Engenho Central. O público também contará com sessão extra no dia 3 de abril (sexta-feira), às 17h.
Encenada há mais de três décadas às margens do Rio Piracicaba, a montagem chega ao seu 36º ano consolidada como uma das maiores produções culturais e religiosas da região. O espetáculo retrata a trajetória de Jesus Cristo e culmina na Ressurreição, tema central celebrado no período da Páscoa, proporcionando ao público uma experiência emocionante e reflexiva.
VER MAIS
- Papa Leão ganha camisa do XV com nome do Pontífice
- Igrejas piracicabanas iniciam a Quaresma, ENTENDA
- Pós-Carnaval: VEJA os próximos feriados de 2026
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Ingressos e valores
Os ingressos estão à venda pelo site www.santocartao.com.br
e também na bilheteria física do Engenho Central, de 1º a 5 de abril, a partir das 18h.
Para a sessão de 1º de abril (quarta-feira, às 20h), os valores partem de:
- Arquibancada – 1º lote: a partir de R$ 13 (taxa de serviço de 12%)
- Cadeira (meia-entrada): a partir de R$ 25 (taxa de serviço de 12%)
- Cadeira (inteira): a partir de R$ 50 (taxa de serviço de 12%)
Estrutura e acessibilidade
A arena tem capacidade para 2.000 lugares na arquibancada, além de 250 cadeiras e 20 vagas em espaço acessível com rampa para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. O espetáculo tem duração de 119 minutos e classificação livre.
A organização garante acessibilidade completa, com plataforma exclusiva para cadeirantes posicionada à frente da arquibancada, além de audiodescrição e interpretação em Libras em todas as sessões.
Gratuidade e meia-entrada
Crianças de colo com menos de 6 anos têm entrada gratuita, desde que não ocupem assento e apresentem documento comprobatório.
Têm direito à meia-entrada, mediante comprovação:
- Estudantes com Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida;
- Idosos com mais de 60 anos;
- Professores da rede pública;
- Pessoas com deficiência (PCD) e um acompanhante;
- Jovens de baixa renda com ID Jovem.
A ausência de documentação válida poderá exigir o pagamento da diferença para o valor integral.
Distribuição gratuita de ingressos
A organização informou que a eventual distribuição gratuita de ingressos ainda não tem data definida. A produção também respondeu a questionamentos do público sobre o tema, indicando que novas informações deverão ser divulgadas oportunamente.
Acesso e estacionamento
O acesso do público será permitido exclusivamente pela Avenida Maurice Allain, 454, e pela Ponte Pênsil (Avenida Beira-Rio). Não será permitida a entrada pela Ponte Estaiada nem pela Ponte do Morato (Avenida Presidente Kennedy).
Haverá bolsões de estacionamento nas avenidas Beira-Rio (entrada pela Ponte Pênsil) e Maurice Allain (entrada pelo Mirante). Os valores são de R$ 20 para carros e R$ 10 para motos, em todos os dias.
Serviço
- Datas: 1º a 5 de abril de 2026
- Horário: 20h (sessão extra dia 3/4 às 17h)
- Local: Parque Engenho Central – Piracicaba
- Duração: 119 minutos
- Classificação: livre
- Informações: (19) 97106-6532