A montagem da estrutura para a tradicional encenação da Paixão de Cristo de Piracicaba já começou no Engenho Central. A instalação das arquibancadas e dos palcos teve início nesta semana e acompanha o ritmo intenso dos ensaios do elenco, que se prepara para a estreia marcada para o dia 1º de abril.
Realizado há mais de três décadas durante a Semana Santa, o espetáculo terá apresentações até o dia 5 de abril, sempre às 20h. Na Sexta-feira Santa, 3 de abril, haverá ainda uma sessão extra às 17h.
Enquanto atores e figurantes aprimoram a encenação, a estrutura do evento começa a ganhar forma no espaço que recebe milhares de espectadores todos os anos. A preparação envolve uma operação logística que inclui a montagem de estruturas metálicas, sistemas de iluminação, sonorização e outros recursos técnicos necessários para garantir segurança e conforto ao público.
Os ensaios reúnem atores, figurantes, profissionais e voluntários responsáveis por dar vida às cenas que retratam os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. As atividades incluem marcação de palco, ajustes de interpretação e coreografias, elementos que contribuem para a construção das cenas e para o impacto emocional do espetáculo.
Considerada uma das maiores produções culturais de Piracicaba, a Paixão de Cristo mobiliza centenas de pessoas entre artistas e profissionais de bastidores. A expectativa da organização é repetir o público de anos anteriores, reunindo milhares de espectadores no Engenho Central, um dos principais cartões-postais da cidade.
Com a aproximação da estreia, os ensaios seguem nos dias 15, 22 e 29 de março, quando serão feitos os últimos ajustes da montagem. A edição de 2026 tem patrocínio da Rede Drogal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A realização é da Associação Cultural e Teatral Guarantã, da Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Cultura e de Turismo, e do Governo Federal, através do Ministério da Cultura.
Ingressos
Os ingressos para a Paixão de Cristo de Piracicaba 2026 já estão à venda pelo site oficial. Também haverá venda presencial na bilheteria do Engenho Central entre os dias 1º e 5 de abril, a partir das 18h.
Mais informações podem ser consultadas no site da Guarantã e nos perfis do Instagram @guarantaoficial e @paixaodecristodepiracicaba.