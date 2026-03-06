A montagem da estrutura para a tradicional encenação da Paixão de Cristo de Piracicaba já começou no Engenho Central. A instalação das arquibancadas e dos palcos teve início nesta semana e acompanha o ritmo intenso dos ensaios do elenco, que se prepara para a estreia marcada para o dia 1º de abril.

Realizado há mais de três décadas durante a Semana Santa, o espetáculo terá apresentações até o dia 5 de abril, sempre às 20h. Na Sexta-feira Santa, 3 de abril, haverá ainda uma sessão extra às 17h.

Enquanto atores e figurantes aprimoram a encenação, a estrutura do evento começa a ganhar forma no espaço que recebe milhares de espectadores todos os anos. A preparação envolve uma operação logística que inclui a montagem de estruturas metálicas, sistemas de iluminação, sonorização e outros recursos técnicos necessários para garantir segurança e conforto ao público.