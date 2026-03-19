A Associação Cultural e Teatral Guarantã realiza, no próximo domingo (22), a distribuição gratuita de 1.380 ingressos para a 36ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba. A retirada acontece das 9h às 11h (ou até o término do lote) no Parque Engenho Central. Os bilhetes serão válidos para as apresentações dos dias 1º e 2 de abril, sempre às 20h. Neste ano, o espetáculo será encenado entre os dias 1º e 5 de abril, com uma sessão extra na Sexta-feira Santa (2), às 17h.

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A entrega dos ingressos será feita por ordem de chegada. Cada pessoa poderá retirar até dois bilhetes, mediante apresentação de RG ou CPF, sendo proibida a retirada em nome de terceiros. Ao todo, serão disponibilizados 690 ingressos gratuitos para cada uma das duas datas. Segundo o presidente da associação, Deiwson Sousa, todos os ingressos serão distribuídos no mesmo dia. “Os 1.380 bilhetes estarão disponíveis no domingo, até se esgotarem”, informou.