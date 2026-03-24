A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em primeira discussão realizada na segunda-feira (23), um projeto de lei que estabelece restrições à contratação de shows, artistas e eventos voltados ao público infantojuvenil. A proposta impede que o poder público firme contratos com apresentações que incluam, em seu repertório, conteúdos relacionados à apologia ao crime organizado, ao uso de drogas e ao feminicídio.

O texto analisado pelos vereadores é um substitutivo apresentado pelo autor da matéria, que altera a versão original do projeto. Para que a medida passe a ter validade, ainda é necessária a aprovação em segunda votação no plenário. Após essa etapa, o texto poderá ser encaminhado para sanção e regulamentação pelo Poder Executivo municipal, que deverá definir procedimentos para a aplicação da norma.

Saiba mais: