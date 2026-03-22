Uma manhã tranquila terminou em caos e desespero neste domingo (22), no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).
Segundo informações, um motorista dirigindo na contramão — em uma atitude extremamente perigosa e irresponsável — provocou um acidente violento que poderia ter terminado em tragédia, na altura de Santa Bárbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.
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De acordo com a polícia, o veículo conduzido na direção contrária atingiu frontalmente um carro que seguia corretamente no sentido Santa Bárbara d’Oeste–Piracicaba. Com a força do impacto, o automóvel atingido foi arremessado e capotou no canteiro central, em uma cena impressionante.
Já o carro do motorista infrator também capotou, parando no acostamento. Como se não bastasse, um terceiro veículo acabou colidindo com os destroços espalhados pela pista, ampliando o cenário de destruição.
A condutora do carro que capotou sofreu ferimentos leves, mas viveu momentos de pânico. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, onde recebeu atendimento médico.
O que torna o caso ainda mais revoltante: o motorista responsável apresentava claros sinais de embriaguez. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi alarmante — 0,91 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, índice muito acima do permitido por lei.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste. Apesar da gravidade, o condutor responderá em liberdade pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.