A discussão sobre o futuro dos aplicativos de transporte voltou a ganhar força no Brasil e já levanta preocupações entre usuários e motoristas. A Uber pode sofrer impactos diretos caso o Projeto de Lei 152/2025 avance no Congresso, o que pode resultar em aumento expressivo nas tarifas e mudanças profundas no funcionamento da plataforma.

Apesar da repercussão, não há confirmação de que a empresa deixará o país. O que está em jogo, na prática, são as possíveis consequências das novas regras propostas para o trabalho por aplicativos.

Preços mais altos e menos motoristas?

Durante visita a Brasília, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, alertou para os efeitos econômicos da proposta. Segundo ele, as mudanças podem provocar um aumento entre 50% e 60% no valor das corridas.