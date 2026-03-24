26 de março de 2026
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NOVA LEI

Uber pode ficar até 60% mais caro e 'perder' motoristas

Por Redação | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
A Uber pode sofrer impactos diretos caso o Projeto de Lei 152/2025 avance no Congresso
A Uber pode sofrer impactos diretos caso o Projeto de Lei 152/2025 avance no Congresso

A discussão sobre o futuro dos aplicativos de transporte voltou a ganhar força no Brasil e já levanta preocupações entre usuários e motoristas. A Uber pode sofrer impactos diretos caso o Projeto de Lei 152/2025 avance no Congresso, o que pode resultar em aumento expressivo nas tarifas e mudanças profundas no funcionamento da plataforma.

Apesar da repercussão, não há confirmação de que a empresa deixará o país. O que está em jogo, na prática, são as possíveis consequências das novas regras propostas para o trabalho por aplicativos.

Preços mais altos e menos motoristas?

Durante visita a Brasília, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, alertou para os efeitos econômicos da proposta. Segundo ele, as mudanças podem provocar um aumento entre 50% e 60% no valor das corridas.

Esse cenário, de acordo com o executivo, também tende a reduzir significativamente o número de motoristas ativos, afetando a oferta de viagens e o tempo de espera dos passageiros.

Proposta pode mudar regras do setor

O Projeto de Lei 152/2025 pretende criar uma regulamentação nacional para o trabalho via aplicativos. Entre os pontos debatidos estão:

  • Possível redefinição do vínculo entre motoristas e plataformas
  • Regras mais claras sobre jornada de trabalho
  • Criação de uma remuneração mínima obrigatória

Um dos principais impasses envolve justamente a caracterização da relação de trabalho. A empresa sustenta que atua apenas como intermediadora tecnológica, e não como empregadora.

Efeito cascata preocupa mercado

Especialistas e a própria empresa avaliam que a proposta pode desencadear uma série de impactos no setor:

  • Diminuição da oferta de motoristas disponíveis
  • Redução na quantidade de viagens
  • Queda na renda de quem depende do aplicativo
  • Aumento no preço das corridas para o consumidor

Atualmente, mais de 2 milhões de motoristas utilizam a plataforma no Brasil, o que evidencia a dimensão do possível impacto econômico.

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Brasil segue como mercado-chave

Mesmo diante das incertezas, o país continua sendo estratégico para a Uber. Desde sua chegada, em 2014, a empresa acumula bilhões de viagens realizadas e movimenta uma cifra significativa na economia nacional.

Recentemente, inclusive, a plataforma lançou no Brasil uma nova funcionalidade que permite solicitar corridas exclusivamente com motoristas mulheres, reforçando investimentos no mercado local.

Futuro ainda indefinido

O Projeto de Lei 152/2025 segue em tramitação e pode sofrer alterações antes de uma eventual aprovação. Até lá, não há definição concreta sobre mudanças nos preços ou nas regras do serviço.

Enquanto isso, o debate continua mobilizando governo, empresas e trabalhadores, em um cenário que pode transformar o modelo atual dos aplicativos de transporte no país.

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