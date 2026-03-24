A discussão sobre o futuro dos aplicativos de transporte voltou a ganhar força no Brasil e já levanta preocupações entre usuários e motoristas. A Uber pode sofrer impactos diretos caso o Projeto de Lei 152/2025 avance no Congresso, o que pode resultar em aumento expressivo nas tarifas e mudanças profundas no funcionamento da plataforma.
Apesar da repercussão, não há confirmação de que a empresa deixará o país. O que está em jogo, na prática, são as possíveis consequências das novas regras propostas para o trabalho por aplicativos.
Preços mais altos e menos motoristas?
Durante visita a Brasília, o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, alertou para os efeitos econômicos da proposta. Segundo ele, as mudanças podem provocar um aumento entre 50% e 60% no valor das corridas.
Esse cenário, de acordo com o executivo, também tende a reduzir significativamente o número de motoristas ativos, afetando a oferta de viagens e o tempo de espera dos passageiros.
Proposta pode mudar regras do setor
O Projeto de Lei 152/2025 pretende criar uma regulamentação nacional para o trabalho via aplicativos. Entre os pontos debatidos estão:
- Possível redefinição do vínculo entre motoristas e plataformas
- Regras mais claras sobre jornada de trabalho
- Criação de uma remuneração mínima obrigatória
Um dos principais impasses envolve justamente a caracterização da relação de trabalho. A empresa sustenta que atua apenas como intermediadora tecnológica, e não como empregadora.
Efeito cascata preocupa mercado
Especialistas e a própria empresa avaliam que a proposta pode desencadear uma série de impactos no setor:
- Diminuição da oferta de motoristas disponíveis
- Redução na quantidade de viagens
- Queda na renda de quem depende do aplicativo
- Aumento no preço das corridas para o consumidor
Atualmente, mais de 2 milhões de motoristas utilizam a plataforma no Brasil, o que evidencia a dimensão do possível impacto econômico.
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Brasil segue como mercado-chave
Mesmo diante das incertezas, o país continua sendo estratégico para a Uber. Desde sua chegada, em 2014, a empresa acumula bilhões de viagens realizadas e movimenta uma cifra significativa na economia nacional.
Recentemente, inclusive, a plataforma lançou no Brasil uma nova funcionalidade que permite solicitar corridas exclusivamente com motoristas mulheres, reforçando investimentos no mercado local.
Futuro ainda indefinido
O Projeto de Lei 152/2025 segue em tramitação e pode sofrer alterações antes de uma eventual aprovação. Até lá, não há definição concreta sobre mudanças nos preços ou nas regras do serviço.
Enquanto isso, o debate continua mobilizando governo, empresas e trabalhadores, em um cenário que pode transformar o modelo atual dos aplicativos de transporte no país.