A Santa Casa de Piracicaba realiza, nos dias 25 e 26 de março, mais uma edição da Feira de Empregabilidade, voltada exclusivamente para profissionais da área de Enfermagem. A ação acontece no estacionamento da instituição, das 8h às 14h, com o objetivo de facilitar o acesso a oportunidades de trabalho no setor da saúde.
Durante o evento, a equipe de Recrutamento e Seleção estará presente para realizar a pré-triagem de currículos no local, considerando as vagas disponíveis e o perfil profissional dos candidatos. A iniciativa busca agilizar o processo seletivo e aproximar os profissionais das oportunidades oferecidas pela instituição.
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Além da participação presencial, os interessados também podem cadastrar o currículo pelo site oficial da Santa Casa de Piracicaba ou enviar diretamente por e-mail, ampliando as chances de participação no processo.
A orientação é que os candidatos levem o currículo atualizado e compareçam dentro do horário estipulado. A feira é uma oportunidade para profissionais da Enfermagem que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho na região.
Serviço:
Local: Estacionamento da Santa Casa de Piracicaba
Datas: 25 e 26 de março
Horário: das 8h às 14h
Site: santacasadepiracicaba.com.br
E-mail: recrutamento@santacasadepiracicaba.com.br