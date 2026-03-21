O valor é pago por até seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis, conforme a situação de vulnerabilidade da beneficiária.

Mulheres vítimas de violência doméstica em Piracicaba podem ter acesso a um auxílio-aluguel de R$ 500 mensais para ajudar na saída do ambiente de agressão e na reconstrução da vida. O benefício faz parte de um programa do Governo do Estado de São Paulo e segue disponível no município.

Para ter direito ao auxílio, é necessário atender a alguns critérios, como possuir medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, residir no Estado de São Paulo, ter renda familiar de até dois salários mínimos antes da separação e comprovar situação de vulnerabilidade social.

O cadastro deve ser feito por meio da rede de Assistência Social da cidade. As interessadas podem procurar unidades como CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que realizam o atendimento e encaminhamento do pedido.

Após a aprovação, o valor é depositado diretamente para a beneficiária por meio de conta social.