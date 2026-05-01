Todos os animais disponíveis para adoção já passaram por avaliação veterinária e estão castrados, vacinados, socializados e microchipados. A orientação da equipe é que os interessados levem documento com foto, comprovante de residência e, se possível, imagens do local onde o animal irá viver — medida que ajuda a tornar o processo mais ágil e seguro.

Mais do que adotar, é assumir um compromisso

Adotar um animal vai além de abrir as portas de casa. É oferecer cuidado, tempo e responsabilidade por toda a vida do pet. Por isso, a equipe do Bem-Estar Animal reforça a importância de uma decisão consciente.

A iniciativa também conta com o apoio do grupo Amigos do Bem Estar Animal Piracicaba, que atua na divulgação e incentivo à adoção responsável na cidade. Cada adoção representa não apenas uma nova chance para o animal, mas também a possibilidade de o Canil acolher outros que ainda aguardam resgate.