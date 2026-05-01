01 de maio de 2026
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PROTEÇÃO ANIMAL

Plantão de adoção de cães acontece neste sábado (02); Saiba mais

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Plantão de adoção neste sábado (02) é chance de dar um novo lar a cães resgatados em Piracicaba.
Plantão de adoção neste sábado (02) é chance de dar um novo lar a cães resgatados em Piracicaba.

Quem passa pelo Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba dificilmente sai indiferente. Entre latidos, olhares atentos e rabos abanando, estão histórias de superação à espera de um novo começo. Neste sábado (02), a chance de transformar a vida de um desses animais — e a sua também — ganha destaque com mais um plantão de adoção promovido pela Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal.

Atualmente, o Canil Municipal abriga cerca de 100 animais, entre cães e gatos, em um ciclo constante de resgates e adoções. Muitos deles chegam após situações de abandono ou maus-tratos, mas recebem cuidados até estarem prontos para encontrar uma nova família.

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Como funciona a adoção

O plantão acontece das 8h às 11h30, na Rua dos Mandis, sem número, no bairro Jupiá. Diferente dos atendimentos durante a semana, não é necessário agendamento prévio para participar da ação aos sábados.

Todos os animais disponíveis para adoção já passaram por avaliação veterinária e estão castrados, vacinados, socializados e microchipados. A orientação da equipe é que os interessados levem documento com foto, comprovante de residência e, se possível, imagens do local onde o animal irá viver — medida que ajuda a tornar o processo mais ágil e seguro.

Mais do que adotar, é assumir um compromisso

Adotar um animal vai além de abrir as portas de casa. É oferecer cuidado, tempo e responsabilidade por toda a vida do pet. Por isso, a equipe do Bem-Estar Animal reforça a importância de uma decisão consciente.

A iniciativa também conta com o apoio do grupo Amigos do Bem Estar Animal Piracicaba, que atua na divulgação e incentivo à adoção responsável na cidade. Cada adoção representa não apenas uma nova chance para o animal, mas também a possibilidade de o Canil acolher outros que ainda aguardam resgate.

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