Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de SP acendem um sinal de alerta para motociclistas: modelos populares e amplamente utilizados no dia a dia seguem no topo da lista de veículos mais visados por criminosos. O levantamento de 2026 revela padrões claros tanto nos modelos preferidos quanto nos dias com maior incidência de ocorrências.

Segundo o estudo, a liderança disparada é da Honda CG 160, com ampla vantagem sobre os demais modelos. Em seguida aparecem a Honda CG 150 e a Yamaha XTZ 250, reforçando uma tendência já observada nos últimos anos: motos mais comuns, com grande circulação e facilidade de revenda de peças, acabam sendo os principais alvos.

Ranking dos modelos mais visados

A lista dos veículos mais furtados ou roubados mostra a predominância de motocicletas de média e baixa cilindrada. Confira a ordem do levantamento: