01 de maio de 2026
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MOTOS VISADAS

Veja as 10 motos preferidas dos ladrões

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de SP acendem um sinal de alerta para motociclistas.
Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de SP acendem um sinal de alerta para motociclistas.

Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de SP acendem um sinal de alerta para motociclistas: modelos populares e amplamente utilizados no dia a dia seguem no topo da lista de veículos mais visados por criminosos. O levantamento de 2026 revela padrões claros tanto nos modelos preferidos quanto nos dias com maior incidência de ocorrências.

Segundo o estudo, a liderança disparada é da Honda CG 160, com ampla vantagem sobre os demais modelos. Em seguida aparecem a Honda CG 150 e a Yamaha XTZ 250, reforçando uma tendência já observada nos últimos anos: motos mais comuns, com grande circulação e facilidade de revenda de peças, acabam sendo os principais alvos.

Ranking dos modelos mais visados

A lista dos veículos mais furtados ou roubados mostra a predominância de motocicletas de média e baixa cilindrada. Confira a ordem do levantamento:

1. Honda CG 160 – 637 ocorrências


2. Honda CG 150 – 90 ocorrências


3. Yamaha XTZ 250 – 67 ocorrências


4. Honda XRE 300 – 65 ocorrências


5. TVS 110 Sport – 57 ocorrências


6. Yamaha Fazer 250 – 57 ocorrências


7. Honda CG 125 – 54 ocorrências


8. Yamaha CBX 300 – 51 ocorrências


9. Yamaha Factor 150 – 41 ocorrências


10. Honda CBX 250 – 39 ocorrências

A concentração em modelos populares reforça a atuação de quadrilhas especializadas em desmanche e revenda ilegal de peças.

Dias com maior número de ocorrências

Além dos modelos, o levantamento também aponta um padrão semanal nos crimes. Os dias úteis concentram a maior parte dos casos, com destaque para o meio da semana:

  • Quinta-feira – 299 registros
  • Quarta-feira – 273 registros
  • Terça-feira – 255 registros
  • Sexta-feira – 227 registros
  • Sábado – 206 registros
  • Segunda-feira – 183 registros
  • Domingo – 157 registros

O pico às quintas-feiras chama atenção e pode estar relacionado ao maior fluxo urbano e à rotina de deslocamentos.

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Por que essas motos são alvo?

Especialistas apontam que três fatores principais explicam a preferência dos criminosos:

  • Alta circulação nas ruas
  • Facilidade de revenda de peças no mercado ilegal
  • Menor nível de proteção em alguns casos

Além disso, motos utilizadas para trabalho, como entregas e deslocamentos diários, ficam mais expostas, aumentando o risco.

Atenção redobrada

Diante do cenário, autoridades reforçam a importância de medidas preventivas, como uso de travas, rastreadores e escolha de locais seguros para estacionamento. A recomendação também inclui atenção especial em dias e horários de maior incidência.

O levantamento, baseado em dados da Secretaria de Segurança Pública de SP, evidencia que o problema segue concentrado em perfis específicos de veículos — e que a prevenção ainda é a principal ferramenta para reduzir os riscos.

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