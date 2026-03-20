O idoso encontrado morto dentro de casa na manhã desta sexta-feira (20) no bairro Algodoal em Piracicaba, foi oficialmente identificado como o carroceiro Pedro Custódio, de 61 anos. A confirmação da identidade aumenta o choque entre familiares e vizinhos, que conheciam Pedro como um homem tranquilo e generoso.
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A Polícia Militar foi acionada pela neta da vítima, que não tinha notícias do avô há dois dias. Ao chegar na residência, na rua Alberto Pinto da Fonseca, os policiais precisaram arrombar a porta. Dentro da casa, o corpo estava sobre roupas e apresentava ferimentos graves na cabeça, provocados possivelmente por golpes de enxada. O imóvel estava revirado e havia sangue espalhado pelos cômodos.
Familiares relataram que Pedro ajudava pessoas em situação de rua e, muitas vezes, permitia que algumas ficassem em sua casa. Pessoas próximas acreditam que o assassino possa ser alguém que ele conhecia ou acolhia.
Além da violência, objetos foram levados do local, incluindo duas bicicletas, um botijão de gás e cerca de R$ 150 em dinheiro.
O caso segue sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios do DEIC, que busca pistas para identificar o responsável pelo crime e esclarecer a motivação por trás da morte de Pedro.