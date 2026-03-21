21 de março de 2026
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Carreta Bitrem dobra em 'L' e bloqueia estrada em São Pedro

Por Da redação/ Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM São Pedro
Após dobrar em 'L', a carreta bloqueou totalmente a estrada.
Após dobrar em 'L', a carreta bloqueou totalmente a estrada.

O cenário foi de caos na estrada vicinal João Dorigon nesta sexta-feira. Uma carreta bitrem perdeu o controle e fez um gigantesco “L” na pista, ficando atravessada e paralisando o tráfego na região. Motoristas precisaram frear bruscamente e desviar, criando momentos de tensão e perigo iminente em São Pedro, na região de Piracicaba.

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,Equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para controlar a situação, orientar condutores e evitar que o acidente se transformasse em uma tragédia. Ninguém se feriu.

As causas do acidente ainda são investigadas. Motoristas relataram cenas de verdadeiro pânico no momento do bloqueio.

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