O cenário foi de caos na estrada vicinal João Dorigon nesta sexta-feira. Uma carreta bitrem perdeu o controle e fez um gigantesco “L” na pista, ficando atravessada e paralisando o tráfego na região. Motoristas precisaram frear bruscamente e desviar, criando momentos de tensão e perigo iminente em São Pedro, na região de Piracicaba.

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,Equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para controlar a situação, orientar condutores e evitar que o acidente se transformasse em uma tragédia. Ninguém se feriu.