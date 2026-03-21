Uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas na tarde desta sexta-feira (20). A vítima, Jocasta de Jesus Olivato, de 38 anos levou cinco golpes de faca e morreu antes da chegada do socorro na cidade de Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba.
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De acordo com as informações, o ex-marido invadiu sua casa e a atacou. Após o crime, ele fugiu, mas não escapou da Polícia Militar. O indivíduo foi localizado ainda com a faca na mão e acabou preso. A mãe de Jocasta estava na casa no momento do ataque e buscou ajuda, mas a filha morreu no local.
Jocasta já havia denunciado o agressor várias vezes, tinha medida protetiva, mas o homem descumpriu a ordem judicial. O histórico do suspeito inclui homicídio, tráfico, agressão e furto.
Após ser levado para a delegacia, o indivíduo ficou à disposição da justiça.O caso está sob investigação.