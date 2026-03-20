O Procon Piracicaba concluiu, na quinta-feira, 19/03, uma operação de fiscalização em açougues e boutiques de carnes de Piracicaba. A ação teve como objetivo verificar o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ao todo, 19 estabelecimentos foram vistoriados. Destes, seis foram autuados por irregularidades como venda de produtos com prazo de validade vencido, ausência de preços para pagamento à vista e falta de informações obrigatórias, como origem, composição, data de validade e indicação sobre a presença ou não de glúten.

A fiscalização percorreu diversos bairros da cidade, entre eles Alemães, Nova América, Dois Córregos, Piracicamirim, Santa Terezinha, Parque Piracicaba, Alto, Paulista, Pauliceia e Vila Rezende.