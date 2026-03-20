A 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba já tem data definida e promete uma transformação significativa. O evento será realizado entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, no Engenho Central, com novidades que devem impactar diretamente a experiência do público.
Lançamento oficial reúne autoridades
O anúncio da nova edição aconteceu na noite de terça-feira (18), em evento que formalizou a parceria responsável pelas mudanças previstas. Estiveram presentes a presidente da FENAPI – Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba, Carolina Angelelli, o presidente da Manifesta Eventos, Evandro Evangelista, além do secretário de Cultura, Carlos Beltrame, e da secretária de Turismo de Piracicaba, Clarissa Campos Quiaria.
Também participou da cerimônia Cristiane Lima Martins, gerente do Fundo Social de Solidariedade, representando a primeira-dama e presidente do órgão, Valkiria Callovi.
A noite de lançamento contou com apresentações musicais que anteciparam o clima da festa. Subiram ao palco a cantora Thais Chorilli, além de Denise Libardi e outros artistas. convidados.
Parceria entre FENAPI e Manifesta Eventos
A principal novidade para 2026 é a parceria firmada entre a FENAPI e a Manifesta Eventos, empresa reconhecida pela realização de grandes produções. A união foi oficializada durante o evento de terça-feira (18) e marca um novo momento na organização da festa.
A expectativa é de que essa colaboração amplie a estrutura, profissionalize ainda mais a execução e leve novas experiências ao público.
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“Ano das luzes” e novas experiências
Outra aposta para este ano é o conceito temático. A edição foi definida como o “ano das luzes”, com cenografia especial e uso de iluminação para criar um ambiente imersivo no Engenho Central.
A proposta inclui novos formatos de entretenimento e espaços pensados para toda a família, reforçando o caráter cultural e festivo do evento.
Novos países e ampliação cultural
A Festa das Nações também terá expansão na diversidade gastronômica. Novos países serão incorporados às tradicionais barracas, aumentando as opções de culinária internacional disponíveis ao público.
Atualmente, o evento reúne 21 entidades, que participam diretamente da realização e são beneficiadas com a renda arrecadada.
Impacto além do entretenimento
Mais do que um evento cultural, a Festa das Nações mantém seu caráter solidário, com recursos revertidos para instituições locais. Ao mesmo tempo, impulsiona o turismo e a economia de Piracicaba, atraindo milhares de visitantes.
A expectativa para 2026 é de uma edição ainda mais expressiva, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário da cidade.