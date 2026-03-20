A 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba já tem data definida e promete uma transformação significativa. O evento será realizado entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, no Engenho Central, com novidades que devem impactar diretamente a experiência do público.

Lançamento oficial reúne autoridades

O anúncio da nova edição aconteceu na noite de terça-feira (18), em evento que formalizou a parceria responsável pelas mudanças previstas. Estiveram presentes a presidente da FENAPI – Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba, Carolina Angelelli, o presidente da Manifesta Eventos, Evandro Evangelista, além do secretário de Cultura, Carlos Beltrame, e da secretária de Turismo de Piracicaba, Clarissa Campos Quiaria.

Também participou da cerimônia Cristiane Lima Martins, gerente do Fundo Social de Solidariedade, representando a primeira-dama e presidente do órgão, Valkiria Callovi.