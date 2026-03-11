As propostas serão avaliadas entre os dias 21 e 29 de março, e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 30. Entre os critérios exigidos no edital, os candidatos devem apresentar um breve histórico do grupo e uma sinopse da apresentação, com até dez linhas, destacando a conexão com a cultura de pelo menos uma das nações representadas na festa.

As inscrições para grupos artísticos interessados em se apresentar na 41ª Festa das Nações de Piracicaba estão abertas até o dia 20 de março. O evento, um dos mais tradicionais do calendário cultural e gastronômico da região, será realizado entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central. Podem participar orquestras, grupos de danças folclóricas, grupos de dança artística e artistas solo de música instrumental. O edital completo, com todas as orientações para inscrição, está disponível no site oficial da festa.

Neste ano, o evento adota o tema “Ano das Luzes”, que busca valorizar os sabores, a diversidade cultural e o espírito solidário que marcam a história da festa. A proposta é destacar a mobilização de voluntários, entidades e visitantes que contribuem para manter viva a tradição do evento. As apresentações artísticas fazem parte da programação cultural da Festa das Nações e ajudam a representar países como África do Sul, Alemanha, Áustria, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, México, Moçambique, Nações Árabes, Portugal, Reino Unido, República do Congo, Suíça e Tailândia.

Realizada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), a festa reúne anualmente entidades assistenciais que representam diferentes países por meio da culinária típica, música e manifestações culturais. Segundo a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, a programação artística é um dos pilares do evento. “A Festa das Nações sempre valoriza a diversidade e a inovação. O edital é uma forma de dar oportunidade para que artistas mostrem seu talento e contribuam com a diversidade cultural em nosso palco principal”, afirma.

A expectativa da organização é reunir apresentações de qualidade, capazes de proporcionar ao público momentos marcantes e reforçar o clima de celebração e solidariedade que caracteriza a festa. A 41ª edição da Festa das Nações será realizada no Engenho Central, com abertura no dia 13 de maio, das 19h à meia-noite. Nos dias seguintes, a programação se estende até a madrugada, enquanto no domingo (17) o evento ocorre das 11h às 18h.