A tradicional saidinha de Páscoa, prevista na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), já está ocorrendo em todo o Brasil, incluindo Piracicaba. Com o aumento da circulação de pessoas, é essencial redobrar a atenção à segurança residencial e pessoal.
A Polícia Militar reforça medidas práticas para proteger famílias e residências durante esse período.
1- Segurança residencial
Mantenha portas, janelas e portões sempre trancados, mesmo em saídas rápidas. Se for viajar, peça a um vizinho de confiança para recolher correspondências e programar luzes internas, criando a impressão de que a casa está ocupada.
Evite postar nas redes sociais sobre passeios ou períodos de ausência em tempo real. Em condomínios, redobre a atenção ao entrar e sair com o carro e não permita que estranhos utilizem o portão.
2- Cuidados nas ruas e compras
Caminhe atento, evitando o uso do celular em ruas desertas ou movimentadas. Carregue bolsas de forma segura, de preferência transversalizadas à frente do corpo, e evite guardar carteiras no bolso traseiro.
Ao sacar dinheiro, evite grandes quantias e fique atento a pessoas observando a agência. Prefira pagamentos por cartão ou PIX e limite o uso de aplicativos bancários se houver sensação de insegurança.
3- Proteção no trânsito
Antes de descer do carro, observe o entorno e verifique se há pessoas ou veículos suspeitos próximos ao portão. Prefira estacionar em locais iluminados e movimentados para reduzir riscos.
4- Como agir em emergências
Em caso de assalto, não reaja. Mantenha a calma, evite contato visual direto com os criminosos e acione imediatamente a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153.
Durante a saidinha de Páscoa em Piracicaba, a Polícia Militar intensifica o patrulhamento, garantindo mais segurança e tranquilidade para a população local.