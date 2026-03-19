A tradicional saidinha de Páscoa, prevista na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), já está ocorrendo em todo o Brasil, incluindo Piracicaba. Com o aumento da circulação de pessoas, é essencial redobrar a atenção à segurança residencial e pessoal.

A Polícia Militar reforça medidas práticas para proteger famílias e residências durante esse período.

1- Segurança residencial

Mantenha portas, janelas e portões sempre trancados, mesmo em saídas rápidas. Se for viajar, peça a um vizinho de confiança para recolher correspondências e programar luzes internas, criando a impressão de que a casa está ocupada.