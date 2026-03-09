09 de março de 2026
TRADIÇÃO

Festa das Nações terá novidades na 41ª edição em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
A 41ª Festa das Nações de Piracicaba ocorrerá entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central.

A 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba já começa a ganhar forma e promete novidades para o público. Com o tema “O Ano das Luzes”, o evento será realizado entre 13 e 17 de maio, no Engenho Central, reunindo gastronomia internacional, atrações culturais e ações solidárias.

A organização é da Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e patrocinadores. Segundo a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, a edição deste ano trará mudanças estruturais e experiências inéditas.

Entre as novidades previstas estão reconfigurações no layout interno do Engenho Central, a participação de novas nações e ativações especiais para os visitantes. A programação completa será divulgada no lançamento oficial do evento, previsto para abril, em data ainda a ser confirmada. “Estamos na fase de assinatura de contratos para poder divulgar todas as novidades. Os visitantes serão surpreendidos com ativações inéditas, novas entidades representando países que ainda não participavam da festa e mudanças estruturais”, afirma Carolina.

Público e impacto social

Na última edição, a Festa das Nações reuniu 80.196 visitantes, crescimento de 5,35% em relação ao ano anterior. O resultado líquido chegou a R$ 2,28 milhões, valor 8,19% maior que o registrado anteriormente.

Toda a arrecadação é destinada às instituições sociais participantes, que atendem mais de 30 mil pessoas por ano por meio de projetos sociais.

Gastronomia e voluntariado

Durante os cinco dias de evento, o público poderá circular pelas barracas que representam diferentes países, com pratos típicos preparados pelas entidades participantes.

A festa mobiliza grande número de voluntários: nas últimas edições, mais de sete mil pessoas participaram da organização e atendimento. O consumo também impressiona: são mais de 70 mil pratos e porções servidos e cerca de 55 mil litros de bebidas.

Serviço

41ª Festa das Nações de Piracicaba

Local: Engenho Central

Data: 13 a 17 de maio de 2026

Horários:

  • 13/5 (quarta): 19h às 0h
  • 14/5 (quinta): 19h às 1h
  • 15/5 (sexta): 19h às 2h
  • 16/5 (sábado): 11h às 2h
  • 17/5 (domingo): 11h às 18h

Mais informações: site da Festa das Nações e Instagram: @festadasnacoesdepiracicaba

