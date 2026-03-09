A 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba já começa a ganhar forma e promete novidades para o público. Com o tema “O Ano das Luzes”, o evento será realizado entre 13 e 17 de maio, no Engenho Central, reunindo gastronomia internacional, atrações culturais e ações solidárias.

A organização é da Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e patrocinadores. Segundo a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, a edição deste ano trará mudanças estruturais e experiências inéditas.

Entre as novidades previstas estão reconfigurações no layout interno do Engenho Central, a participação de novas nações e ativações especiais para os visitantes. A programação completa será divulgada no lançamento oficial do evento, previsto para abril, em data ainda a ser confirmada. “Estamos na fase de assinatura de contratos para poder divulgar todas as novidades. Os visitantes serão surpreendidos com ativações inéditas, novas entidades representando países que ainda não participavam da festa e mudanças estruturais”, afirma Carolina.