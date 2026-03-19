Se alguém ainda acreditava que o crime tinha limites, talvez seja hora de rever o conceito. Nem as abelhas escaparam. Mais de 10 mil foram levadas do Parque dos Pássaros, em um furto que conseguiu ser ao mesmo tempo improvável, meticuloso e, de certo modo, absurdamente simbólico, em Arapongas, no Paraná.

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O caso aconteceu no último dia 5 de março, mas foi divulgado somente nesta segunda-feira (16) pela prefeitura da cidade. Os ladrões até estouraram os cadeados. As caixas de madeira foram abertas com precisão, e os enxames — das espécies Jataí, Plebeia droryana e Mirim Preguiça — simplesmente desapareceram. Sem zumbido, sem testemunhas, sem pressa aparente. Um crime limpo. E curioso.