A saída temporária da Páscoa começou na última segunda-feira (17) e colocou mais de 31 mil detentos do regime semiaberto nas ruas em todo o estado de São Paulo, incluindo cidades como Piracicaba. O benefício está previsto na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que regula o cumprimento de penas no país. O retorno dos presos está previsto para 23 de março.

Conhecida popularmente como “saidinha”, a medida volta a gerar debate sobre segurança pública.

Quem pode sair na saidinha

A autorização é concedida pela Justiça de forma individual e atende presos do regime semiaberto que cumprem requisitos como bom comportamento e parte da pena já executada.