Cinco meses após perder o filho em um acidente no trânsito, uma mãe de Piracicaba ainda espera por justiça. Viviane Soares Bolani cobra responsabilização pela morte de Vitor Soares Bolani, de 21 anos, ocorrida em outubro de 2025.

“Eu só quero justiça pelo meu filho”, desabafa a mãe.

Acidente fatal marcou a família

O caso aconteceu na manhã de 14 de outubro, na Av. Anel Viário Municipal Comendador Leopoldo Dedini, 1, no bairro Monte Alegre. Vitor, que trabalhava como mototaxista, retornava de uma corrida quando foi atingido por um carro que invadiu a contramão.