A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia o alcance da Lei Maria da Penha ao incluir casos de violência praticada contra filhos e pessoas próximas da mulher. A proposta segue agora para análise no Senado.

Mudança na lei ganha força após caso em Itumbiara

A discussão sobre a ampliação da legislação ganhou força após um crime que chocou o país, ocorrido em Itumbiara (GO). Na ocasião, duas crianças foram mortas pelo próprio pai, em um episódio que evidenciou o uso da violência contra familiares como forma de atingir a mãe.

O caso reforçou a necessidade de mecanismos legais mais específicos para lidar com situações em que terceiros são atacados com o objetivo de provocar sofrimento emocional à mulher.