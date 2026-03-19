A Prefeitura avançou nas articulações com a Universidade de São Paulo (USP) para regularizar áreas compartilhadas com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). A iniciativa é considerada essencial para liberar projetos estruturais e impulsionar o crescimento econômico do município.
O encontro aconteceu nesta terça-feira (18), na Reitoria da universidade, na capital paulista, reunindo autoridades municipais, representantes da instituição e lideranças políticas.
Ampliação do aeroporto entra na pauta
Um dos principais temas discutidos foi a expansão do Aeroporto Municipal Comendador Pedro Morganti. A proposta prevê a ampliação da pista, medida vista como fundamental para fortalecer a aviação executiva e ampliar a capacidade operacional do terminal.
A expectativa é que a melhoria na estrutura aeroportuária contribua para atrair investimentos e aumentar a competitividade da cidade na região.
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Regularização de áreas pode acelerar projetos
As tratativas são resultado de um trabalho técnico já em andamento entre a Prefeitura, a direção da Esalq e a administração do campus Luiz de Queiroz. Com a participação direta da Reitoria da USP, a tendência é de maior agilidade no processo.
A regularização dessas áreas é considerada um passo decisivo para tirar do papel projetos que estavam parados por entraves administrativos.
Lideranças destacam impacto econômico
O prefeito Helinho Zanatta ressaltou a importância do diálogo institucional para viabilizar avanços concretos.
“Estamos trabalhando com diálogo e responsabilidade para destravar projetos importantes para Piracicaba. Essa parceria com a USP é estratégica e mostra que, quando as instituições caminham juntas, conseguimos avançar em pautas que geram desenvolvimento, atraem investimentos e criam oportunidades para a nossa população”, afirmou.
O deputado estadual Alex Madureira também destacou o papel da articulação entre diferentes esferas.
“Esse é um momento importante para Piracicaba. Estamos unindo esforços entre município, universidade e governo para viabilizar soluções que vão impactar diretamente o desenvolvimento da cidade e da região. A regularização dessas áreas abre caminho para investimentos e fortalece a economia local”, disse.
Já a secretária de Desenvolvimento Econômico, Thaís Fornícola, enfatizou o potencial transformador da iniciativa.
“Estamos falando de áreas estratégicas, que têm potencial para transformar a dinâmica econômica de Piracicaba. A ampliação do aeroporto, por exemplo, é uma medida que pode atrair novos negócios, gerar empregos e posicionar ainda mais a cidade como referência em desenvolvimento”, explicou.
Expectativa de empregos e novos negócios
A ampliação do aeroporto, aliada à regularização fundiária, é vista como um vetor de crescimento para o município. A expectativa é de geração de empregos diretos e indiretos, além da atração de empresas interessadas na infraestrutura local.
Com o avanço das negociações, o município se posiciona para ampliar sua capacidade logística e fortalecer setores estratégicos da economia.