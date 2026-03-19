A Prefeitura avançou nas articulações com a Universidade de São Paulo (USP) para regularizar áreas compartilhadas com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). A iniciativa é considerada essencial para liberar projetos estruturais e impulsionar o crescimento econômico do município.

O encontro aconteceu nesta terça-feira (18), na Reitoria da universidade, na capital paulista, reunindo autoridades municipais, representantes da instituição e lideranças políticas.

Ampliação do aeroporto entra na pauta

Um dos principais temas discutidos foi a expansão do Aeroporto Municipal Comendador Pedro Morganti. A proposta prevê a ampliação da pista, medida vista como fundamental para fortalecer a aviação executiva e ampliar a capacidade operacional do terminal.