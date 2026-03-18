A vítima, uma engenheira identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, apresentou vômitos intensos, diarreia e fortes dores abdominais desde domingo (15), evoluindo rapidamente para um quadro infeccioso grave que não resistiu, apesar do atendimento hospitalar.

Uma mulher de 44 anos morreu e mais de 100 pessoas precisaram de atendimento médico depois de consumirem pizza em uma pizzaria da cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba.

Entre domingo e terça-feira (17), cerca de 115 pessoas relataram sintomas semelhantes, com atendimentos registrados na UPA e no Hospital Regional. Todos receberam cuidados médicos e já tiveram alta, mas o caso deixou a cidade em alerta máximo.

A conhecida pizzaria La Favoritta foi interditada preventivamente pela Vigilância Sanitária enquanto a Polícia Civil investiga as causas da intoxicação. Amostras de alimentos foram recolhidas, o proprietário prestou depoimento e agora os laudos técnicos e o exame necroscópico da vítima serão determinantes para apontar a origem da contaminação.

As autoridades reforçam que qualquer sintoma após a ingestão de alimentos deve ser tratado imediatamente. O caso ainda está sob investigação, e a população de Pombal acompanha apreensiva os desdobramentos dessa tragédia que transformou um jantar comum em um alerta de saúde pública.