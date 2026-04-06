Uma jovem de 19 anos perdeu a vida em um acidente chocante na rotatória do posto Bigaton, na rodovia Geraldo de Barros em Piracicaba. A colisão aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (6), e envolveu uma motocicleta e uma carreta, deixando o pai da vítima em estado de choque.

Segundo informações, a vítima estava voltando do trabalho na garupa da motocicleta conduzida pelo pai, que foi buscar por ela ser recém-habilitada. Durante o trajeto, o veículo passou por um buraco no asfalto, provocando a queda de ambos.

Pai e filha lançados ao chão

Com a queda, o homem caiu na margem da pista, enquanto a jovem foi arremessada para o outro lado e acabou atingida por uma carreta que vinha logo atrás. O impacto foi imediato e não deixou chances de sobrevivência à jovem. Em choque, o pai foi atendimento por um médico no local, inconformado com a tragédia.