06 de abril de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Filha garupa cai com pai de moto e morre atropelada por carreta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O acidente aconteceu no trecho em obras da rodovia Geraldo de Barros.
O acidente aconteceu no trecho em obras da rodovia Geraldo de Barros.

  Uma jovem de 19 anos perdeu a vida em um acidente chocante na rotatória do posto Bigaton, na rodovia Geraldo de Barros em Piracicaba. A colisão aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (6), e envolveu uma motocicleta e uma carreta, deixando o pai da vítima em estado de choque.

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Segundo informações, a vítima estava voltando do trabalho na garupa da motocicleta conduzida pelo pai, que foi buscar por ela ser recém-habilitada. Durante o trajeto, o veículo passou por um buraco no asfalto, provocando a queda de ambos.

Pai e filha lançados ao chão

Com a queda, o homem caiu na margem da pista, enquanto a jovem foi arremessada para o outro lado e acabou atingida por uma carreta que vinha logo atrás. O impacto foi imediato e não deixou chances de sobrevivência à jovem. Em choque, o pai foi atendimento por um médico no local, inconformado com a tragédia.

Socorro e perícia no local

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito da jovem. Equipes da concessionária que administra o trecho reforçaram o atendimento e confirmaram a morte.

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