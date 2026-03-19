Piracicaba registrou uma queda significativa no ranking nacional de saneamento básico e acendeu um sinal de alerta sobre a qualidade dos serviços na cidade. Segundo levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta quarta-feira (18), o município caiu 11 posições e passou da 24ª para a 35ª colocação na edição de 2026.

O estudo leva em consideração dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), vinculado ao Ministério das Cidades, e avalia os 100 municípios mais populosos do país com base em três pilares: nível de atendimento, melhoria do atendimento e eficiência dos serviços.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com o levantamento, a principal queda de Piracicaba foi a redução no atendimento de água à população, além da diminuição no investimento por habitante, que caiu cerca de R$ 80 em comparação ao período anterior.